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Ничья ЦСКА и «Спартака», «Реал» выиграл класико, «Ливерпуль» победил «Сити», «Зенит» оторвался на 7 очков, пике «Ак Барса», 12-й титул Рублева и другие новости

Ничья ЦСКА и «Спартака», «Реал» выиграл класико, «Ливерпуль» победил «Сити», «Зенит» оторвался на 7 очков, пике «Ак Барса», 12-й титул Рублева и другие новости

Доброе утро! Врываемся в новую неделю с нашим традиционным дайджестом новостей😍 1. В главном матче дня в Мир РПЛ ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» – 2:2.

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