Ничья ЦСКА и «Спартака», «Реал» выиграл класико, «Ливерпуль» победил «Сити», «Зенит» оторвался на 7 очков, пике «Ак Барса», 12-й титул Рублева и другие новости

Провал «Юве» и «Милана», «Реал» и «Ман Сити» в 1/8 ЛЧ, слухи об уходе Мбаппе, 16-я победа СКА, Загитова и Валиева выступят в шоу Навки, «Локо» возглавит россиянин и другие новости