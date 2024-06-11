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За рулем

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В России появился очень дешевый пикап

В России появился очень дешевый пикап

В РФ подешевел пикап сборки калининградского завода «Автотор». До конца июля автомобили 2023 г. в. будут продаваться за 2,6 млн рублей, следует из сообщения официального дистрибьютора марки, компании «ТД Комавто».

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Охренеть какой дешёвый.
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