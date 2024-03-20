ООН бьет тревогу по поводу рекордно высоких температур в 2023 году 

2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой и климатом. Об этом заявила в ежегодном докладе о состоянии климата Земли Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН, передает tass.
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