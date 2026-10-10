Чемпионат Греции. «Арис» сыграет с АЕКом, «Промитеас» встретится с «Панатинаикосом» и другие матчи

«Арис» примет АЕК, «Промитеас» сыграет с «Панатинаикосом». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 1-0 , Олимпиакос – 1-0, ПАОК – 1-0, АЕК – 1-0, Колоссос – 1-0, Кардицас – 1-0, Перистери – 1-0, Ираклис – 0-1, Викос – 0-1, Арис – 0-1, Миконос – 0-1, Промитеас – 0-1, Марусси – 0-1, Лефкадас – 0-1.
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