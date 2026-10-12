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Царьград

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Главное в иноСМИ 12 октября. Зачем Трамп так много матерится? Зеленский жалуется на удары России. Тигр загрыз мужчину в зоопарке

Главное в иноСМИ 12 октября. Зачем Трамп так много матерится? Зеленский жалуется на удары России. Тигр загрыз мужчину в зоопарке

В иностранных СМИ всерьёз подсчитали, сколько Дональд Трамп матерился публично на своём первом президентском сроке и сколько на втором.

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