Андрей Кабанов оценил новую должность в Ивановской городской думе

В Ивановской городской думе могут ввести новую должность — первого заместителя председателя. Как ранее сообщали «Ивановские новости», срок назначения на эту должность будет таким же, как и у обычных заместителей.
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