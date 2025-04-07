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Ивановские новости

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  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

Андрей Кабанов оценил новую должность в Ивановской городской думе

Андрей Кабанов оценил новую должность в Ивановской городской думе

В Ивановской городской думе могут ввести новую должность — первого заместителя председателя. Как ранее сообщали «Ивановские новости», срок назначения на эту должность будет таким же, как и у обычных заместителей.

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