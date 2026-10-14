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Царьград

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Уролог Хромов предупредил: курение и обезвоживание гущеют кровь

Уролог Хромов предупредил: курение и обезвоживание гущеют кровь

Уролог-андролог Роман Хромов рассказал о рисках загустения крови вследствие курения и обезвоживания. Врач отметил, что угарный газ снижает транспортировку кислорода, а несоблюдение питьевого режима уменьшает объем плазмы, увеличивая сердечно-сосудистые риски.

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