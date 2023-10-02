Увеличение штрафов за неявку в военкомат с 1 октября: что нужно знать гражданам Елена ГалицкаяС 1 октября 2023 года Россия вступила в новый призывной период, и с этой даты вступили в силу изменения в штрафах за неявку в военкомат по повестке.
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