В Петербурге мужчина изнасиловал 21-летнюю иностранку в туалете ресторана. Об этом сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, инцидент произошел 14 ноября в одном из городских ресторанов.
Россиянин изнасиловал иностранку в туалете ресторана в Петербурге
Комментарии
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Леонид Руси
В 18 лет просто так в ресторан не ходят... Учиться надо а не соблазнать пьяных... Они такие зажигалочки в этом возрасте... трудно устоять, особенно голодному секс гиганту...
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7 час.
Житель Империи
Чуть что- мужики виноваты! Шлюх расплодилось, сами напрашиваются а потом денег слупить на примерении.
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6 час.
alik3456 Джексон
Шойгу подарил , с пулемётом...
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4 час.
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