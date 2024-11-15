Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Уже 54 года за рулём. И сколько же я насмотрелся на молодых и здоровеньких, накрытых покрывалом и лежащих возле своих...Пенсионерам старш...
  • Ваоерий Брусков
    Все флаги в гости будут к нам - портянками!Западные СМИ о ра...
  • Владимир Акулов
    Не  будет  там  России -  обязательно  туда  влезет  натовская  ку.ва.Протестующие в Аб...

Россиянин изнасиловал иностранку в туалете ресторана в Петербурге

Россиянин изнасиловал иностранку в туалете ресторана в Петербурге

В Петербурге мужчина изнасиловал 21-летнюю иностранку в туалете ресторана. Об этом сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, инцидент произошел 14 ноября в одном из городских ресторанов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
В 18 лет просто так в ресторан не ходят... Учиться надо а не соблазнать пьяных... Они такие зажигалочки в этом возрасте... трудно устоять, особенно голодному секс гиганту...
Ответить
7 час.
Житель Империи
Чуть что- мужики виноваты! Шлюх расплодилось, сами напрашиваются а потом денег слупить на примерении.
Ответить
6 час.
alik3456 Джексон
Шойгу подарил , с пулемётом...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх