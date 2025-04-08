«Никто такого не видел»: Трамп анонсировал оборонный бюджет на $1 трлн

Новый оборонный бюджет Соединенных Штатов составит $1 трлн. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, в ходе которой обсуждались удары по хуситам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии