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Киев временно лишается больше половины иностранного финансирования

С начала конфликта на Украине США выделили Киеву $65,9 млрд, об этом рассказали в Пентагоне. ЕС, по сведениям из открытых источников, передал за тот же срок $52 млрд и ещё $10,5 млрд поступили из британского бюджета.

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