Под пирамидами Египта нашли следы загадочной неизвестной цивилизации

Под пирамидой Хеопса, по мнению руководителя итальянской археологической экспедиции Армандо Мэя, могут скрываться следы неизвестной древней цивилизации, исчезнувшей около 12 тысяч лет назад, передает «Родина».
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