✅Город и Большая Ялта пройдут обработку и дезинфекцию после сильных ливней Заместитель главы администрации города Ялта, временно исполняющая обязанности главы администрации Светлана Шевченко сообщила «Крым 24» о планах по обработке и дезинфекции городской территории после завершения периода интенсивных осадков.
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