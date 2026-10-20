✅Город и Большая Ялта пройдут обработку и дезинфекцию после сильных ливней Заместитель главы администрации города Ялта, временно исполняющая обязанности главы администрации Светлана Шевченко сообщила «Крым 24» о планах по обработке и дезинфекции городской территории после завершения периода интенсивных осадков.