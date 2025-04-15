OLIVIER HOSLET/EPA/TASS Глава евродипломатии Кая Каллас должна быть отстранена от должности и отдана под международный трибунал ООН после призыва не посещать Россию в дни празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
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