Союзники США из НАТО и ЕС опасаются, что Россия и Китай посеют раздор в Вашингтоне в случае выхода американского лидера Джо Байдена из президентской гонки.
CNN: Запад опасается, что Россия посеет раздор в США при выходе Байдена из гонки
Комментарии
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Eduard
Всё пытаются дебила и маразматика Байдена пррсунуть.Я уверен если Байден сдохнит,они к его рукам палочки приставят и будут манипулировать.Байден вообще проэкт негра обамы!
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14 час.
Eduard
У США населения 300 миллионов,но нет подсовывают придурочному населению доходягу убогого.Ну других же нет! Ха,ха,ха!
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14 час.
Eduard
Если в США старый придурок,сразу Россия и Китай "виноваты"! Это ожидаемо,
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14 час.
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