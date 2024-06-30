CNN: Запад опасается, что Россия посеет раздор в США при выходе Байдена из гонки

Eduard Всё пытаются дебила и маразматика Байдена пррсунуть.Я уверен если Байден сдохнит,они к его рукам палочки приставят и будут манипулировать.Байден вообще проэкт негра обамы!

Eduard У США населения 300 миллионов,но нет подсовывают придурочному населению доходягу убогого.Ну других же нет! Ха,ха,ха!