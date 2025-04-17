Россиянам назвали признаки подозрительных платежек ЖКУ

Размытые фразы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) должны насторожить пользователей. Признаки подозрительных платежек назвал россиянам общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет RT.
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