Юрий Ильинов

«А потом русские получат Прибалтику»: читатели FT о переговорах по Украине Читатели Financial Times прокомментировали публикацию о грядущих российско-американских встречах и реакции на них Старого континента. В тексте делового издания отмечается, что главные европейские сторонники Украины готовы к новой стратегии, учитывающей текущую политическую реальность. В связи с этим они готовят свою собственную встречу, на которой определят дальнейший вектор. Оригинал публикации выпущен под заголовком «Европа торопится с ответом, пока США и Россия готовятся к мирным переговорам по Украине». Все комментарии отражают взгляды только их авторов на сайте издания. Мнения приведены выборочно. Я не вижу признаков, что Западная Европа готова противостоять России. Население просто не сможет терпеть издержки такого столкновения. Украина рухнет, а со временем, может быть, даже и Прибалтика. Европе не о чем беспокоиться. Послужной список Трампа полон провалов. Так он хотел заключить мир с Северной Кореей, и все привело в итоге, что отношения с той стали еще хуже. Он собирался дружить с Китаем, пока там тоже отвергли его. Здесь та же история. Очень скоро он разозлится и на Путина. Пришло время Германии и Европе снова начать покупать российский СПГ и спасти нашу промышленность. Я не понимаю, во имя чего мы решили пожертвовать ею в первую очередь… Теперь, я думаю, что совершенно ясно, что пытаются сделать США: обратная схема Киссинджера, пытаясь привлечь Россию на свою сторону против Китая. Они [американское руководство] поняли глупость идеи задавить одновременно Россию и Китай, вместе этим двум больше никто особо и не нужен. Только то, что Путин хорошо знает историю, он, вероятно, отдаст только Иран только в рамках сделки. Немцы лихо начали, отправив каски в Украину, но почему-то им не удается отправить свои «Таурусы». И они постоянно протестуют против присутствия американских военных и кричат: «Американцы, уходите», но поддерживают недемократическое правительство, которое запрещает консервативной политической партии АдГ принимать участие в правительстве любой федеральной земли, даже если они получают наибольшее количество голосов. И, конечно же, АдГ постоянно называют нацистской. Кто хочет работать с этими левыми диктаторами? Реальность такова, что у России есть законные интересы безопасности на Украине, ради защиты которых она готова пойти на значительные жертвы. США недавно осознали это, поэтому начинают переговоры. Хотя Европа может получить гораздо больше от перезагрузки отношений с Москвой, она продолжает питать иллюзию, что сможет вооружиться до уровня, когда предметные переговоры о европейской безопасности станут ненужными. Это просто заблуждение, потому что явно нет ни финансов (все основные игроки имеют долги, превышающие 100% ВВП), ни политической воли (в тех же странах крайне правые готовы войти во власть, за исключением Италии, где они уже там) рисковать конфликтом с Россией. Пока дипломатические усилия не исчерпаны, разговоры о предоставлении гарантий безопасности или возвращении расходов на оборону к уровню холодной войны преждевременны. Как заявила Меркель на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в октябре 2013 года, «нам нужно поговорить с русскими». Еще не поздно последовать ее совету. Если подумать, Трамп еще ничего не сделал, кроме того, что объединил и сплотил Западную Европу. Браво, Донни! Ни одна сделка между США и Россией не пройдет без согласия Зеленского.