Главное за прошедшую неделю на передовой и не только Сразу несколько читателей посетовали на то, что на ВО нет обзоров боевых действий за неделю.
Главное за прошедшую неделю на передовой и не только
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Юрий Ильинов
«А потом русские получат Прибалтику»: читатели FT о переговорах по Украине Читатели Financial Times прокомментировали публикацию о грядущих российско-американских встречах и реакции на них Старого континента. В тексте делового издания отмечается, что главные европейские сторонники Украины готовы к новой стратегии, учитывающей текущую политическую реальность. В связи с этим они готовят свою собственную встречу, на которой определят дальнейший вектор. Оригинал публикации выпущен под заголовком «Европа торопится с ответом, пока США и Россия готовятся к мирным переговорам по Украине». Все комментарии отражают взгляды только их авторов на сайте издания. Мнения приведены выборочно. Я не вижу признаков, что Западная Европа готова противостоять России. Население просто не сможет терпеть издержки такого столкновения. Украина рухнет, а со временем, может быть, даже и Прибалтика. Европе не о чем беспокоиться. Послужной список Трампа полон провалов. Так он хотел заключить мир с Северной Кореей, и все привело в итоге, что отношения с той стали еще хуже. Он собирался дружить с Китаем, пока там тоже отвергли его. Здесь та же история. Очень скоро он разозлится и на Путина. Пришло время Германии и Европе снова начать покупать российский СПГ и спасти нашу промышленность. Я не понимаю, во имя чего мы решили пожертвовать ею в первую очередь… Теперь, я думаю, что совершенно ясно, что пытаются сделать США: обратная схема Киссинджера, пытаясь привлечь Россию на свою сторону против Китая. Они [американское руководство] поняли глупость идеи задавить одновременно Россию и Китай, вместе этим двум больше никто особо и не нужен. Только то, что Путин хорошо знает историю, он, вероятно, отдаст только Иран только в рамках сделки. Немцы лихо начали, отправив каски в Украину, но почему-то им не удается отправить свои «Таурусы». И они постоянно протестуют против присутствия американских военных и кричат: «Американцы, уходите», но поддерживают недемократическое правительство, которое запрещает консервативной политической партии АдГ принимать участие в правительстве любой федеральной земли, даже если они получают наибольшее количество голосов. И, конечно же, АдГ постоянно называют нацистской. Кто хочет работать с этими левыми диктаторами? Реальность такова, что у России есть законные интересы безопасности на Украине, ради защиты которых она готова пойти на значительные жертвы. США недавно осознали это, поэтому начинают переговоры. Хотя Европа может получить гораздо больше от перезагрузки отношений с Москвой, она продолжает питать иллюзию, что сможет вооружиться до уровня, когда предметные переговоры о европейской безопасности станут ненужными. Это просто заблуждение, потому что явно нет ни финансов (все основные игроки имеют долги, превышающие 100% ВВП), ни политической воли (в тех же странах крайне правые готовы войти во власть, за исключением Италии, где они уже там) рисковать конфликтом с Россией. Пока дипломатические усилия не исчерпаны, разговоры о предоставлении гарантий безопасности или возвращении расходов на оборону к уровню холодной войны преждевременны. Как заявила Меркель на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в октябре 2013 года, «нам нужно поговорить с русскими». Еще не поздно последовать ее совету. Если подумать, Трамп еще ничего не сделал, кроме того, что объединил и сплотил Западную Европу. Браво, Донни! Ни одна сделка между США и Россией не пройдет без согласия Зеленского.
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14 час.
Юрий Ильинов
Немецкий эксперт раскрыл «тайную надежду» элит Евросоюза На фоне речи вице-президента США Джея Ди Вэнса в Мюнхене, обвинившего Европу в отходе от демократических принципов, Брюссель фактически рвет трансатлантические отношения. По мнению немецкого эксперта Александра Рара, Евросоюз не смирится с возможной «сделкой» по Украине между Россией и Соединенными Штатами. В связи с этим главным геополитическим соперником РФ становится ЕС, где основную роль играет Германия. Аналитик видит странность в том, что Берлин берет на себя роль «главного архитектора и финансиста» противостояния с Москвой, поскольку ФРГ долгое время органично существовала в роли посредника между Россией и Западом. По всей видимости, немцы отошли от парадигмы «реальной политики» и увлеклись излишней идеологизацией. В перспективе такой подход может сделать конфликт в Европе взрывоопасным. При этом не исключено, что в свете последних событий и противоречий с США по «российскому вопросу» Брюссель возьмет курс на формирование собственных вооруженных сил. Впрочем, Рар не исключает раскола Европы и трудностей с финансированием новой армии. По всей видимости, в ЕС надеются на поворот США к политике, которая была до президентства Дональда Трампа. Тайная надежда Брюсселя ясна – это сдерживание или свержение Трампа глубинным государством в Америке и возвращение старшего брата к старому, нормальному состоянию – написал Александр Рар в своем телеграм-канале.
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14 час.
Юрий Ильинов
Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд для встречи с представителями США Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде проведут встречу с представителями США. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений – сказал Песков журналистам. Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд по поручению президента Владимира Путина в понедельник, 17 февраля. Как пояснил Дмитрий Песков, Саудовская Аравия была выбрана в качестве переговорной площадки для контактов России и США, так как это государство устраивает обе стороны. Что касается Мюнхенской конференции, состоявшейся в субботу, 15 февраля, Москва тщательно зафиксировала все заявления, но делать выводы пока рано. Спецоперация продолжается, ее динамика хорошо известна и фиксируется экспертами, отметил пресс-секретарь российского президента. Отрадно, что в мире начали говорить о необходимости остановить конфликт на Украине, еще недавно хотели его продолжения – добавил Песков. Относительно размещения миротворческого контингента на Украине, этот вопрос обсуждается в Европе, но предметных разговоров никто не ведет, заключил официальный представитель Кремля.
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13 час.
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