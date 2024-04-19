«Впечатление такое, что глава Украины вышел из зазеркалья и понял, что мир вертится не вокруг Незалежной» Желание Зеленского лично поспособствовать выделению помощи Украине, обратившись с речью к Конгрессу США, не было оценено по достоинству.
У Зеленского «истерика»: не пускают в Конгресс США
Комментарии
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radiofree RF
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11 час.
М
Мария
Давно бы уже сбежал, но конвой охранников-англичан не выпускает?
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10 час.
ninikooo Митусова
Ну что, Кузнечик, допрыгался?! Достал всех своим попрошайничеством и что и на порог никуда не пускают?!
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9 час.
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