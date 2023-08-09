Дмитрий Анатольевич, поддерживаем!

А поконкретнее можно относительно "быстро прогнулся"? ГДЕ в ЧЁМ и КОГДА?

Уя

Уфимцев я

Это что, "скрижали" от великого, но ужасного Димона?... Таки есть уже, и на века вечные: - "...денег нет. Но вы держитесь!" (с).