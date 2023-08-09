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Дмитрий Анатольевич, поддерживаем!

Дмитрий Анатольевич, поддерживаем!

«Земля Санникова» Украинская хунта всё время талдычит, что условием переговоров является выход на какие-то их границы 1991 года.

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Комментарии
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валерии темников
А поконкретнее можно относительно &quot;быстро прогнулся&quot;?  ГДЕ в ЧЁМ и КОГДА?
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1 час.
Уя
Уфимцев я
Это что, &quot;скрижали&quot; от великого, но ужасного Димона?... Таки есть уже, и на века вечные: - &quot;...денег нет. Но вы держитесь!&quot; (с).
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1 час.
Андрей Валерьевич
Россия должна заявить ,что возвращает свои законные территории ! Будет возврат к границам 1654 года !
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5 мин.

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