«Земля Санникова» Украинская хунта всё время талдычит, что условием переговоров является выход на какие-то их границы 1991 года.
Дмитрий Анатольевич, поддерживаем!
Комментарии
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валерии темников
А поконкретнее можно относительно "быстро прогнулся"? ГДЕ в ЧЁМ и КОГДА?
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1 час.
Уя
Уфимцев я
Это что, "скрижали" от великого, но ужасного Димона?... Таки есть уже, и на века вечные: - "...денег нет. Но вы держитесь!" (с).
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1 час.
Андрей Валерьевич
Россия должна заявить ,что возвращает свои законные территории ! Будет возврат к границам 1654 года !
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5 мин.
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