Право снимать запрет на выезд из РФ предложили дать россиянам

Сенатор Наталия Косихина в разговоре с РИА Новости предоставить россиянам возможность моментально снимать ограничение на выезд за границу в случае погашения задолженности непосредственно при пересечении границы.
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