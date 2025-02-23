Премьер Британии: "Мирное соглашение должно остановить Путина"

Silver Kont

Англия есть, как историческая область.... Нет великобритании, перестала существовать, осталось только название.... Так что мелкобритам остаётся помалкивать в тряпочку, пока совсем не загнулись, и Россия может поспособствовать этому процессу.... Гадить, конечно же, не перестанут, но могут огрести пиZдюлей, и все пэры-сэры станут бомжами....