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Царьград

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Премьер Британии: "Мирное соглашение должно остановить Путина"

Премьер Британии: "Мирное соглашение должно остановить Путина"

Договор, считают на Западе, должен быть подписан под их указку"Катастрофой" назвал мирное соглашение, которое будет подписано не по западным правилам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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Комментарии
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Eduard
Вам Англии какое дело?Иди индусов корми.Иожете индусов королями Англии обьявить.Англии давно нет)
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20 час.
Eduard
А мирное соглашение мы подпишим у границ с Польшей!
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20 час.
Silver Kont
Англия есть, как историческая область.... Нет великобритании, перестала существовать, осталось только название.... Так что мелкобритам остаётся помалкивать в тряпочку, пока совсем не загнулись, и Россия может поспособствовать этому процессу.... Гадить, конечно же, не перестанут, но могут огрести пиZдюлей, и все пэры-сэры станут бомжами....
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20 час.
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