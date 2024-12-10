Глава МИД Турции Фидан предупредил о рисках применения ядерного оружия

Анкара заявила о рисках расширения украинского конфликта плость до применения ядерного оружия.Военные действия на Украине могут расширить географию и перейти в более опасное измерение, которое предполагает использования ядерного оружия.
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