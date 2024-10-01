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Бывший британский премьер предлагал послать диверсантов в Нидерланды и захватить вакцины

Бывший британский премьер предлагал послать диверсантов в Нидерланды и захватить вакцины

Бывший премьер Великобритании предлагал провести военную операцию в Нидерландах В своих мемуарах бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что хотел провести военную операцию на территории Нидерландов.

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