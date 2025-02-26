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Петербургский дневник

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Евросоюз собирается «твердо» ответить Трампу за пошлины

Евросоюз собирается «твердо» ответить Трампу за пошлины

Ранее Соединенные Штаты приняли решение о введении таможенных пошлин в размере 25% Европейский союз намерен оперативно и решительно отреагировать на планируемые Соединенными Штатами таможенные пошлины в размере 25% на европейскую продукцию.

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Степан Капуста
&quot;Евросоюз является “крупнейшим рынком в мире” - это пока. У Европы нет будущего, как у мирового игрока ввиду деградации экономики, надвигающейся нищеты и, вполне очевидно, - краха в результате &quot;мусульманского разворота&quot;. Бесхребетные европейцы, несмотря на многочисленность, не смогут противостоять агрессивным &quot;понаехавшим&quot; нахлебникам - станут их униженными невольными кормильцами. А в ближайшей перспективе - крах евро, курс которого обусловлен все тем же американским долларом. Американцам &quot;не до жиру - быть бы живу&quot; и сотрудничество с Россией даст им шанс удержаться на плаву ближайшие несколько десятков лет, а вот у Европы будущего нет. Разруха и нищета. Но Россия будет готова принять европейских беженцев, благо в этом есть большая нужда - надо осваивать и развивать Россию. Таковы тенденции.
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