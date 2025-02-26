Евросоюз собирается «твердо» ответить Трампу за пошлины

СК

Степан Капуста

"Евросоюз является “крупнейшим рынком в мире” - это пока. У Европы нет будущего, как у мирового игрока ввиду деградации экономики, надвигающейся нищеты и, вполне очевидно, - краха в результате "мусульманского разворота". Бесхребетные европейцы, несмотря на многочисленность, не смогут противостоять агрессивным "понаехавшим" нахлебникам - станут их униженными невольными кормильцами. А в ближайшей перспективе - крах евро, курс которого обусловлен все тем же американским долларом. Американцам "не до жиру - быть бы живу" и сотрудничество с Россией даст им шанс удержаться на плаву ближайшие несколько десятков лет, а вот у Европы будущего нет. Разруха и нищета. Но Россия будет готова принять европейских беженцев, благо в этом есть большая нужда - надо осваивать и развивать Россию. Таковы тенденции.