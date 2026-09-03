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Энтони Бурден до славы: реальная биография против сюжета фильма A24

Энтони Бурден до славы: реальная биография против сюжета фильма A24

Представьте телеведущего, который ради программы ест уличную лапшу в переулках Вьетнама, разделяет трапезу с шаманом в Амазонии и пьёт водку с местными жителями в глухой сибирской деревне — и всё это без единой капли снобизма.

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