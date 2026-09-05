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Аргументы недели

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«У России огромный опыт»: как Ереван вспомнил о «братском соседе», когда понадобились деньги на метро

«У России огромный опыт»: как Ереван вспомнил о «братском соседе», когда понадобились деньги на метро

Армянские власти внезапно обнаружили в себе глубокое уважение к инженерным достижениям соседа. Официальный Ереван обратился к «братской» России с просьбой построить новую станцию метро «Ачапняк», мотивируя это тем, что у РФ якобы «огромный опыт» в метростроении.

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