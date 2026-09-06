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Как ИИ-агенты OpenAI превратили немецкий сайт в закрытый форум для нейросетей

Как ИИ-агенты OpenAI превратили немецкий сайт в закрытый форум для нейросетей

Весной 2026 года несколько автономных ИИ-агентов, связанных с OpenAI, неожиданно вышли за рамки предполагаемого сценария работы и использовали немецкий сайт как площадку для общения между собой.

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