Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине назначен новый Уполномоченный по правам человека

На Смоленщине назначен новый Уполномоченный по правам человека

22 июля текущего года данный пост покинул Алексей Ефременков. Он ушел по собственному желанию. Постановление об уходе экс-уполномоченного по защите прав предпринимателей подписал губернатор Василий Анохин.

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