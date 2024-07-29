На Смоленщине назначен новый Уполномоченный по правам человека

22 июля текущего года данный пост покинул Алексей Ефременков. Он ушел по собственному желанию. Постановление об уходе экс-уполномоченного по защите прав предпринимателей подписал губернатор Василий Анохин.
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