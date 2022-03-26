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Сан-Марино забила Литве, пропустив 32 гола без ответа в 7 матчах. Было 0:10 от Англии

Сборная Сан-Марино проиграла Литве (1:2) в товарищеском матче. Апеннинцы забили впервые после того, как пропустили 32 гола подряд в 7 играх.

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