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Глебов о капитанстве в сборной: «Маленько удивился, была небольшая гордость. В глубине души полагал, что такое произойдет»

Данил Глебов высказался о капитанстве в сборной России. Полузащитник «Ростова» вышел с капитанской повязкой на товарищеский матч против Таджикистана (0:0).

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