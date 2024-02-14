«Роковая красотка»: как на самом деле выглядела Сонька Золотая Ручка

Красота — понятие относительное. Она исторична, субъективна и довольно абстрактна. Представления о ней постоянно меняются: вспомнить хоть о том, что в XVII веке ценились женщины с заметным избыточным весом, а палеолитические Венеры древности вообще изображают практически круглых женщин.
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