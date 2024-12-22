Знай наших! В областной столице прошёл открытый новогодний турнир спортивного клуба "Придонье" среди мальчиков 2015, 2016 г.
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Знай наших! В областной столице прошёл открытый новогодний турнир спортивного клуба "Придонье" среди мальчиков 2015, 2016 г.