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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Семененко: «В программах появилось больше свободы для хореосоставляющей. Мне нововведения понравились – выглядит и эффектно, и не сильно энергозатратно»

Двукратный чемпион России  Евгений Семененко  считает, что в программах в фигурном катании появилось больше свободы для хореографии.

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