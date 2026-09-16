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Почти 700 домов в старом центре Бийска получили возможность подключиться к газу

Почти 700 домов в старом центре Бийска получили возможность подключиться к газу

Старый центр Бийска — место историческое и давно обжитое. На тихих улицах еще сохраняется привычный колорит — дрова, печные трубы.

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