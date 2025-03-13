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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Риядом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома – в субботу

В четверг «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет с «Аль-Риядом». В пятницу «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится с «Аль-Холудом», «Аль-Кадисия» проведет игру с «Дамаком».

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