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Царьград

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Фурсенко предложил усложнить задачи ЕГЭ при высоких результатах

Фурсенко предложил усложнить задачи ЕГЭ при высоких результатах

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге помощник президента России Андрей Фурсенко предложил усложнить задачи ЕГЭ, если ученики продолжают стабильно показывать высокие результаты, подчеркнув важность качественного усвоения материала.

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