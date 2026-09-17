Фурсенко предложил усложнить задачи ЕГЭ при высоких результатах

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге помощник президента России Андрей Фурсенко предложил усложнить задачи ЕГЭ, если ученики продолжают стабильно показывать высокие результаты, подчеркнув важность качественного усвоения материала.
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