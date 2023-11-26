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Пиоли после 1:0 с «Фиорентиной»: «Мы не выигрывали в Серии А несколько матчей. Победа должна придать сил»

Пиоли после 1:0 с «Фиорентиной»: «Мы не выигрывали в Серии А несколько матчей. Победа должна придать сил»

«Думаю, не лучшая наша игра в плане скорости и качества, но в целом – нормальная. В первом тайме мы мало что позволяли сопернику.

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