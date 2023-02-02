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Жалгас Жумагулов: «Хотел до Рамадана подраться, но не получится»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал, продолжит ли карьеру в ММА. – Жалгас, вопрос, который интересует многих: продолжите ли карьеру бойца? – Касательно моей карьеры, я хорошо обдумал вместе с тренером, менеджером, и решил провести еще один бой в UFC.

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