Польша отзывает согласие на работу Генерального консульства России в Познани

Польша отзывает согласие на работу Генерального консульства России в городе Познань. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объясняет это решение причастностью России к диверсиям на территории республики.
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