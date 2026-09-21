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Медиакратия

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В России и Германии прошли выборы

В России и Германии прошли выборы

Россия: партия власти укрепляет позиции В России завершился трёхдневный единый день голосования: избиратели определяли состав Госдумы девятого созыва, а также […] The post В России и Германии прошли выборы appeared first on Медиакратия.

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