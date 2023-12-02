Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Суд отказал Трампу в прекращении дела о штурме Капитолия

Суд отказал Трампу в прекращении дела о штурме Капитолия

Судья столичного округа Колумбия Таня Сью Чуткан отклонила ходатайство бывшего американского президента Дональда Трампа о прекращении уголовного дела по факту попытки срыва выборов 2020 года (штурма Капитолия).

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