Здоровьичка крепкого! Давно хотел написать Вам на твиттер, да стеснялся, несмотря, что сам немалый борец за свободу, как и Вы.
Борец - борцу
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Здоровьичка крепкого! Давно хотел написать Вам на твиттер, да стеснялся, несмотря, что сам немалый борец за свободу, как и Вы.
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