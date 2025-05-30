В Германии испугались угроз Мерца в адрес России и назвали его политику игрой с огнем

BZ: Решение Мерца поставить Taurus Украине втянет Германию в конфликт с Россией В Германии испугались угроз канцлера Фридриха Мерца в адрес России и его решения поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии