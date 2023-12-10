Озвучен райдер Брежневой, которая готова выступить в РФ на Новый год

Алексей Камышов

Ну и нах она тут нужна, эта шлюха подпиндосная?! Пусть перед своими любимыми францюватыми йододефицитными кастрюлеголовыми макаками скачет и ублажает. А мы бы её ещё лет 100 не видели и не слышали.