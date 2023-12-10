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Озвучен райдер Брежневой, которая готова выступить в РФ на Новый год

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Комментарии
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Алексей Камышов
Ну и нах она тут нужна, эта шлюха подпиндосная?! Пусть перед своими любимыми францюватыми йододефицитными кастрюлеголовыми макаками скачет и ублажает. А мы бы её ещё лет 100 не видели и не слышали.
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Самомнение завышено в 1000-раз!Еще пол года не будешь петь в России и еще через неделю все забудут, как выглядела!
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ВД
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Вы там совсем охерели? Вы кого выпускает на сцену?
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