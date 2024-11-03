Орловским дачникам амнистируют сараи и бани

Совет Федерации одобрил закон о расширении дачной амнистии. Теперь закон распространяется на дома блокированной застройки, а также на вспомогательные объекты недвижимости (ОН): сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы и другие хозяйственные постройки.