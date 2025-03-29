Суд вернул Долиной проданную из-за мошенников квартиру. Но за нее придется заплатить

Юрист Хаминский: Долину могут обязать вернуть 112 млн покупательнице квартирыЛариса ДолинаАнатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости Хамовнический районный суд Москвы встал на сторону народной артистки России Ларисы Долиной и вернул ей квартиру, которой она лишилась в результате действий мошенников.