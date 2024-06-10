Алла Пугачева вынуждена бежать с Кипра

Певица Алла Пугачева эвакуируется из своего пентхауса в Лимассоле. В связи с невыносимой жарой на побережье Средиземного моря, 75-летняя Алла Пугачева вынуждена будет покинуть свой пентхаус в Лимассоле и переехать в Юрмалу.