Алла Пугачева вынуждена бежать с Кипра

Певица Алла Пугачева эвакуируется из своего пентхауса в Лимассоле. В связи с невыносимой жарой на побережье Средиземного моря, 75-летняя Алла Пугачева вынуждена будет покинуть свой пентхаус в Лимассоле и переехать в Юрмалу.
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