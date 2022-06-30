В Польше перестанут платить пособия на беженцев, прибывших из Украины в конце февраля

Польша с пятницы, 1 июля, перестает выплачивать гражданам страны пособия на содержание украинских беженцев, которые прибыли в республику в конце февраля, также отменяются бесплатные поездки на общественном транспорте, в том числе на поездах.
Польша с пятницы, 1 июля, перестает выплачивать гражданам страны пособия на содержание украинских беженцев, которые прибыли в республику в конце февраля, также отменяются бесплатные поездки на общественном транспорте, в том числе на поездах.
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