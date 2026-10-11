Welt: в Минобороны Германии растет недовольство кадровой политикой

В министерстве обороны Германии нарастает недовольство кадровой политикой руководства. Об этом сообщила газета Welt, ссылаясь на внутренние документы министерства.
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