Как понимание разницы между призванием и предназначением поможет отыскать путь к себе настоящему Алёна ЮрьеваПочему одни с юности уверенно шагают по своему пути, а другие годами ищут себя, пробуют, ошибаются, начинают с нуля? Ответ кроется в тонкой, но важной разнице между призванием и предназначением — понятиями, которые часто путают, считая взаимозаменяемыми.
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